В трех российских аэропортах ввели ограничения на полеты

В аэропортах Владикавказа, Грозного и Тамбова введены ограничения на полеты. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорты Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный), Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Представитель Росавиации подчеркнул, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Незадолго до этого временные ограничения отменили в аэропорту Сочи.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Он может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.

