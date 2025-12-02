Еще в двух российских аэропортах ввели ограничения на полеты

В аэропортах Магаса и Нальчика введены ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорты Магас, Нальчик. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — рассказал он.

Представитель Росавиации подчеркнул, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Незадолго до этого ограничения ввели в аэропортах Владикавказа, Грозного и Тамбова.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Он может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.

Ранее в США отменили сотни авиарейсов из-за сильного снегопада.