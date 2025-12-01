На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сотни авиарейсов отменены в США из-за сильного снегопада

В США сильный снегопад привел к отмене 664 рейсов
close
Илья Питалев/РИА Новости

Сильный снегопад на территории США привел к отмене более 600 авиационных рейсов. Об этом следует из данных мониторингового сервиса FlightAware.

В общей сложности, были отменены 664 рейса, 7460 задержаны.

Телеканал CBS сообщает, что наибольшие сложности испытывают аэропорты Чикаго, Нью-Йорка, Бостона, Де-Мойна, Миннеаполиса и Детройта.

22 ноября стало известно, что в Свердловской области десятки рейсов не вылетели вовремя из-за сильного снегопада.

15 ноября сообщалось, что мощный снегопад замедлил работу петербургского аэропорта Пулково, было задержано около 40 рейсов.

За день до этого сильная метель парализовала работу мурманского аэропорта.

Ранее в Литве аэропорт закрыли не менее 16 раз из-за неизвестных объектов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами