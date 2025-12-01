Сотни авиарейсов отменены в США из-за сильного снегопада

В США сильный снегопад привел к отмене 664 рейсов

Сильный снегопад на территории США привел к отмене более 600 авиационных рейсов. Об этом следует из данных мониторингового сервиса FlightAware.

В общей сложности, были отменены 664 рейса, 7460 задержаны.

Телеканал CBS сообщает, что наибольшие сложности испытывают аэропорты Чикаго, Нью-Йорка, Бостона, Де-Мойна, Миннеаполиса и Детройта.

22 ноября стало известно, что в Свердловской области десятки рейсов не вылетели вовремя из-за сильного снегопада.

15 ноября сообщалось, что мощный снегопад замедлил работу петербургского аэропорта Пулково, было задержано около 40 рейсов.

За день до этого сильная метель парализовала работу мурманского аэропорта.

Ранее в Литве аэропорт закрыли не менее 16 раз из-за неизвестных объектов.