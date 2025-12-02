В аэропорту Краснодара ввели ограничения

В аэропорту Краснодара (Пашковский) введены дополнительные временные ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он пояснил, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности.

В настоящее время аэропорт Краснодара принимает регулярные рейсы с 09:00 до 19:00 мск.

2 декабря стало известно, что в аэропорту Махачкалы (Уйташ) введены ограничения на полеты.

В ночь на 2 декабря ограничения на работу ввели в аэропортах Владикавказа, Грозного и Тамбова. Позже представитель Росавиации сообщил об аналогичных мерах в воздушных гаванях Магаса и Нальчика.

Ранее в США отменили сотни авиарейсов из-за сильного снегопада.