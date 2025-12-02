В аэропорту Махачкалы ввели ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Махачкалы ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Махачкалы введены ограничения на полеты. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорт Махачкала (Уйташ). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Кореняко отметил, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 2 декабря ограничения на работу ввели в аэропортах Владикавказа, Грозного и Тамбова. Позже представитель Росавиации сообщил об аналогичных мерах в воздушных гаванях Магаса и Нальчика.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Он может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.

