Путин оценил темпы продвижения группировки «Восток» к Гуляйполю

Путин отметил успешное продвижение войск группировки «Восток» к Гуляйполю
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время посещения одного из пунктов управления Объединенной группировкой войск положительно оценил темпы продвижения войск группировки «Восток» в направлении города Гуляйполе. Его слова передает РИА Новости.

Глава государства отметил динамику движения подразделений в рамках выполнения поставленных задач в зоне специальной военной операции.

«Что касается группировки «Восток», то знаю, какими темпами ваши войска движутся в заданном направлении, подошли к городу Гуляйполе», — сказал Путин.

30 ноября Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировкой войск. Президент заявил, что перед группировкой войск «Север» поставлена задача создать зону безопасности на границе для защиты российских территорий от обстрелов. Также российский лидер отметил, что инициатива по всей линии боевого соприкосновения принадлежит Вооруженным силам (ВС) России. Герасимов доложил, что три населенных пункта в Харьковской области перешли под контроль ВС России в ноябре в ходе создания буферной зоны на границе.

Ранее Герасимов сообщил о попытках ВСУ деблокировать окруженные группировки.

