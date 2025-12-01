На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путину доложили о начале взятия под контроль российских войск Гуляйполя

Песков: командующий «Востока» доложил Путину о начале освобождения Гуляйполя
РИА Новости

Командующий российской группировкой войск «Восток» Андрей Иванаев доложил президенту РФ Владимиру Путину о начале освобождения населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Также Андрей Иванаев доложил о выходе группировки к реке Гайчур и начале операции по освобождению города Гуляйполе Запорожской области подразделениями 5-й общевойсковой армии», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что, согласно докладу Иванаева, российские военные сейчас ведут уличные бои в северо-восточной части города.

1 декабря Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск. В ходе визита ему также доложили о переходе Красноармейска и Волчанска под контроль российских войск. Помимо этого, главе государства отчитались, что подразделения Вооруженных сил России заняли южную часть города Димитров.

Ранее на Украине опровергли видео с наступлением ВСУ под Гуляйполем.

