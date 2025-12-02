На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Герасимов сообщил о попытках ВСУ деблокировать окруженные группировки

Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Reuters

Украинские войска продолжают безуспешные попытки деблокировать свои группировки. Об этом рассказал начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину, передает РИА Новости.

«Командование Вооруженных сил Украины продолжает безуспешные попытки деблокировать свои окруженные группировки на Купянском и Красноармейском направлениях», — уточнил Герасимов.

1 декабря стало известно, что ВС РФ с начала 2025 года взяли под контроль не менее 275 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

По данным РИА Новости, с 26 сентября по 30 ноября российские войска освободили как минимум 70 населенных пунктов. Наибольшее количество зафиксировано в Донецкой народной республике (ДНР) — 23.

26 ноября военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что подразделения ВСУ попали в оперативное окружение в районе сел Богуславка и Новая Кругляковка Харьковской области.

По его словам, это стало результатом успешной наступательной операции российских войск. Украинское командование предпринимает безуспешные попытки деблокировать свои подразделения контратаками со стороны села Новоплатоновка.

Ранее ВС РФ прорвали оборону ВСУ у Северска.

