ВС РФ прорвали оборону ВСУ у Северска

Марочко: российские войска прорвали оборону ВСУ на северных окраинах Северска
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северных окраинах Северска. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«В результате решительных действий ВС РФ прорвана оборонительная линия ВФУ на северных окраинах населенного пункта Северск. Осуществив рывок и преодолев первую оборонительную линию противника, наши штурмовые подразделена развили успех и заняли часть фортификационных сооружений врага», — поделился Марочко.

Он уточнил, что российским войскам удалось прорвать украинскую оборону за несколько лет. При этом среднее продвижение ВС РФ составляет около 500 метров в сутки.

Накануне советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщил, что российские военнослужащие вплотную приблизились к юго-востоку Константиновки в ДНР после освобождения села Иванополье.

25 ноября в пресс-службе Минобороны России сообщили, что подразделения «Южной» группировки войск Вооруженных сил (ВС) РФ взяли под контроль село Иванополье в ДНР. В сводке ведомства также говорится, что российские военные нанесли поражение подразделениям ВСУ в Константиновке, Краматорске, Северске, Славянске и Степановке.

Ранее глава ДНР заявил о «стремительном развитии» ситуации в Северске.

СВО: последние новости
