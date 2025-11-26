Марочко: ВСУ попали в окружение в районе двух сел Харьковской области

Подразведения ВСУ попали в оперативное окружение в районе сел Богуславка и Новая Кругляковка Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, окружение стало результатом успешной наступательной операции российских войск. Украинское командование предпринимает безуспешные попытки деблокировать свои подразделения контратаками со стороны села Новоплатоновка.

«Четырехкилометровый участок дороги Новоплатоновка-Богуславка уже под огневым контролем ВС РФ. А на западе находится водная преграда, Оскольское водохранилище — перерезающая пути к отступлению», — рассказал Марочко.

Как отметил эксперт, оперативно-тактическая обстановка делает деблокирующие действия ВСУ практически невозможными для реализации.

Сообщалось, что командование ВСУ пытается восполнить наемниками из Колумбии огромные потери в своих стрелковых батальонах в Харьковской области. Также украинские командиры предпринимают попытки реформировать структуру «мясных» батальонов.

Ранее российские военные ликвидировали командира батальона из наемников ВСУ.