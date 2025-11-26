На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ попали в оперативное окружение в Харьковской области

Марочко: ВСУ попали в окружение в районе двух сел Харьковской области
Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразведения ВСУ попали в оперативное окружение в районе сел Богуславка и Новая Кругляковка Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, окружение стало результатом успешной наступательной операции российских войск. Украинское командование предпринимает безуспешные попытки деблокировать свои подразделения контратаками со стороны села Новоплатоновка.

«Четырехкилометровый участок дороги Новоплатоновка-Богуславка уже под огневым контролем ВС РФ. А на западе находится водная преграда, Оскольское водохранилище — перерезающая пути к отступлению», — рассказал Марочко.

Как отметил эксперт, оперативно-тактическая обстановка делает деблокирующие действия ВСУ практически невозможными для реализации.

Сообщалось, что командование ВСУ пытается восполнить наемниками из Колумбии огромные потери в своих стрелковых батальонах в Харьковской области. Также украинские командиры предпринимают попытки реформировать структуру «мясных» батальонов.

Ранее российские военные ликвидировали командира батальона из наемников ВСУ.

