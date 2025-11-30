Участие президента Украины Владимира Зеленского в переговорном процессе вряд ли будет способствовать урегулированию конфликта. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший украинский премьер Николай Азаров.

По его словам, Зеленский продержится на посту главы государства лишь до тех пор, пока его будут терпеть «американские хозяева». Когда в Вашингтоне примут решение об отставке украинского президента, то он сразу отправится «в утиль».

Азаров отметил, что европейские страны выступают за продолжение военного конфликта на Украине. Поэтому они делают все возможное, чтобы Зеленский оставался у власти. Соединенные Штаты, напротив, настроены на урегулирование. Поэтому они оказывают давление на Зеленского, чтобы он соглашался со всеми условиями и двигался к завершению конфликта.

Но, при этом, задался вопросом Азаров, каким образом участие выступающего за войну Зеленского в переговорах может способствовать урегулированию на Украине?

29 ноября газета Politico сообщила, что Зеленский после отставки главы его офиса Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине остался «без продюсера» на фоне продолжающихся переговоров с США.

Ранее в Британии заявили, что «с Зеленским покончено».