Названо число освобожденных населенных пунктов в зоне СВО за осень

ТАСС: российские войска за осень освободили 87 населенных пунктов в зоне СВО
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные в ходе осенних операций освободили 87 населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Такие данные приводит ТАСС на основе анализа сводок министерства обороны России.

Согласно подсчетам, в Донецкой народной республике освобожден 31 населенный пункт, включая Федоровку, Марково, Шандриголово, Ямполь и другие. Их взяли под контроль бойцы группировок «Центр», «Запад» и Южной группировки войск.

В Днепропетровской области освобождены 24 населенных пункта, включая Новоселовку, Хорошее и Вербовое. В Запорожской области под контроль перешли 20 сел, включая Ольговское и Малую Токмачку. В Харьковской области освобождены 11 населенных пунктов, включая Купянск и Петропавловку. В Сумской области освобождена Юнаковка.

По данным РИА Новости, Вооруженные силы России с начала 2025 года взяли под контроль не менее 275 населенных пунктов. По информации на 25 сентября, ВС РФ взяли под контроль 205 населенных пунктов. С 26 сентября по 30 ноября российские войска освободили еще не менее 70 населенных пунктов.

Ранее экс-премьер Украины усомнился в возможности завершить конфликт при участии Владимира Зеленского.

