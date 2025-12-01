В ДНР назвали последствия для Киева после потери Красноармейска

Освобождение Красноармейска (украинское название — Покровск) российскими военными лишило Киев крупного промышленного и транспортного узла в Донбассе. Об этом сообщил ТАСС советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.
По его словам, с потерей этого города Украина окончательно лишилась одного из ключевых источников дохода.
«Красноармейск был для Киева единственным крупным промышленным и транспортным узлом, который больше не принадлежит украинской стороне», — сказал Кимаковский.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, где ему доложили об освобождении Красноармейска и Волчанска. Российскому лидеру также доложили о том, что российские войска заняли южную часть города Димитрова и начали операцию по освобождению города Гуляйполе.
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил личный состав нескольких соединений с освобождением Волчанска.
Ранее было названо число освобожденных ВС РФ населенных пунктов в зоне СВО за осень.