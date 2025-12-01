На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ДНР назвали последствия для Киева после потери Красноармейска

Кимаковский: Киев потерял промышленный узел после освобождения Красноармейска
Игорь Кимаковский/VK

Освобождение Красноармейска (украинское название — Покровск) российскими военными лишило Киев крупного промышленного и транспортного узла в Донбассе. Об этом сообщил ТАСС советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

По его словам, с потерей этого города Украина окончательно лишилась одного из ключевых источников дохода.

«Красноармейск был для Киева единственным крупным промышленным и транспортным узлом, который больше не принадлежит украинской стороне», — сказал Кимаковский.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, где ему доложили об освобождении Красноармейска и Волчанска. Российскому лидеру также доложили о том, что российские войска заняли южную часть города Димитрова и начали операцию по освобождению города Гуляйполе.

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил личный состав нескольких соединений с освобождением Волчанска.

Ранее было названо число освобожденных ВС РФ населенных пунктов в зоне СВО за осень.

