МО: российские войска взяли под контроль село Клиновое в ДНР

Подразделения «Южной» группировки российских войск взяли под контроль село Клиновое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили формирования двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад украинских войск, а также бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Северск, Краматорск, Славянск, Закотное, Степановка, Резниковка и Константиновка в ДНР.

По данным Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 210 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер Stryker и два бронетранспортера М113 американского производства. Кроме того, российские войска уничтожили девять автомобилей, четыре полевых артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада материально-технического обеспечения.

Незадолго до этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские подразделения прорвали оборону ВСУ в районе населенного пункта Диброва на Краснолиманском направлении.

20 ноября командующий группировкой российских войск «Запад» Сергей Кузовлев доложил президенту России Владимиру Путину, что военнослужащие страны взяли под контроль населенный пункт Ямполь в ДНР.

Ранее журналисты узнали о прорыве российских военнослужащих в Красный Лиман.