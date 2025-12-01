Российские подразделения прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Диброва на Краснолиманском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Мы видим прорыв нашего подразделения в направлении Диброво, а это, в свою очередь, дает возможность уже перерезать трассу Красный Лиман — Славянск», — рассказал он.

20 ноября командующий группировкой российских войск «Запад» Сергей Кузовлев доложил президенту РФ Владимиру Путину, что военнослужащие страны взяли под контроль населенный пункт Ямполь в ДНР. Как он сказал, поселок находится на Краснолиманском направлении.

До этого боец Вооруженных сил РФ с позывным «Кольт» заявил, что снайперы-разведчики из подразделения 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» взяли в плен солдата ВСУ на Краснолиманском направлении. Российские военнослужащие заметили украинского разведчика во время патрулирования в лесистой местности. После этого один из представителей ВС РФ открыл огонь, в результате военный ВСУ упал на землю, поднял руки и выразил готовность сдаться в плен.

Ранее журналисты узнали о прорыве российских военнослужащих в Красный Лиман.