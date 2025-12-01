На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над югом России сбили беспилотники

В трех районах Ростовской области сбили беспилотники
Shutterstock

В ночь на 1 декабря российские средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Дроны были ликвидированы в трех районах — Азовском, Мясниковском и Миллеровском. В результате налета никто не пострадал, данные о последствиях на земле подлежат уточнению.

Утром 1 декабря глава Тульской области Дмитрий Миляев заявил об одном сбитом над регионом дроне. Люди не пострадали, повреждений зданий и инфраструктуры не зарегистрировано.

Также в ночь на 1 декабря несколько беспилотных летательных аппаратов были уничтожены в небе над Ленинградской областью. Воздушные цели были ликвидированы над территорией Киришского района.

В ночь на 1 декабря режим беспилотной опасности был объявлен в Северной Осетии, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Мордовии и Чувашии.

Ранее на Кубани обломки беспилотника повредили три частных дома.

Атаки БПЛА на Россию
Атаки БПЛА на Россию
