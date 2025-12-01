На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Кубани обломки беспилотника повредили три частных дома

В Северском районе Кубани фрагменты дрона повредили три частных дома
Inna Varenytsia/Reuters

В Северском районе Краснодарского края обломки беспилотного летательного аппарата повредили три частных дома. Об этом сообщает оперштаб региона.

Фрагменты дрона упали по разным адресам в поселке городского типа Ильском. В трех домах были выбиты стекла. Получила повреждения вышка сотовой связи.

В оперштабе отметили, что на месте работают экстренные и специальные службы. Пострадавших нет.

1 декабря сообщалось, что в четырех регионах на Северном Кавказе объявили о беспилотной опасности.

В этот же день режим беспилотной опасности был объявлен в Ульяновской области, Мордовии и Чувашии.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе объявлена опасность атаки беспилотников.

Ранее за сутки российские средства ПВО уничтожили более двух сотен украинских дронов.

