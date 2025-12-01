На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Новые материалы +
Над Ленинградской областью сбили несколько беспилотников

Глава Ленобласти Дрозденко: несколько БПЛА уничтожены над Киришским районом
Станислав Красильников/РИА Новости

Несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

По его словам, воздушные цели были ликвидированы над территорией Киришского района. Инцидент произошел утром 1 декабря на фоне воздушной тревоги.

«Над Киришским районом уничтожено несколько БПЛА», — написал Дрозденко.

Киришский район расположен на востоке Ленинградской области, в 150 км от Санкт-Петербурга. В районе находится крупный нефтеперерабатывающий завод.

Также в ночь на 1 декабря режим беспилотной опасности был объявлен в Северной Осетии, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Мордовии и Чувашии.

Ранее было названо число освобожденных населенных пунктов в зоне СВО за осень.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
