Над Тульской областью сбили беспилотник

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

По его словам, воздушная цель была уничтожена расчетами противовоздушной обороны министерства обороны РФ. В результате инцидента никто не пострадал, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

«Подразделения ПВО Минобороны РФ уничтожили один украинский беспилотник. Пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — написал Миляев.

Также в ночь на 1 декабря несколько беспилотных летательных аппаратов были уничтожены в небе над Ленинградской областью. Воздушные цели были ликвидированы над территорией Киришского района.

Также в ночь на 1 декабря режим беспилотной опасности был объявлен в Северной Осетии, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Мордовии и Чувашии.

Ранее на Кубани обломки беспилотника повредили три частных дома.