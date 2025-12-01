На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В четырех российских регионах объявили об опасности БПЛА

Беспилотная опасность объявлена в четырех регионах на Северном Кавказе
Станислав Красильников/РИА Новости

В Кабардино-Балкарии объявлена беспилотная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Казбек Коков.

Он призвал население к бдительности и отметил, что местами в республике возможно замедление работы мобильного интернета.

Режим беспилотной опасности также был объявлен в Северной Осетии и Ставропольском крае.

Об опасности беспилотных летательных аппаратов сообщило и главное управление МЧС России по Дагестану. Граждан призвали по возможности оставаться дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами и не подходить к окнам.

1 декабря режим беспилотной опасности был введен на территории Ульяновской области. В этот же день об опасности беспилотных летательных аппаратов было объявлено в Мордовии и Чувашии.

Ранее за сутки российские средства ПВО уничтожили более двух сотен украинских дронов.

Атаки БПЛА на Россию
