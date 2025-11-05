Снайперы-разведчики из подразделения 25-й общевойсковой армии Западной группировки взяли в плен украинского разведчика на краснолиманском направлении. Об этом сообщил ТАСС один из участников операции с позывным «Кольт».

По его словам, во время патрулирования в лесистой местности разведгруппа заметила противника. Один из бойцов открыл огонь, однако украинский военный внезапно упал, поднял руки и заявил о готовности сдаться. После этого пленного передали российской пехоте.

Как рассказал «Кольт», задержанный утверждал, что недавно прибыл на фронт и не принимал участия в боевых действиях. Однако разведчики предположили, что тот давно участвует в военных операциях и, вероятно, состоит в диверсионно-разведывательной группе.

До этого военнослужащий ВСУ попал в плен, вернувшись в блиндаж, который уже был занят российскими военными. По словам российского военного, штурм блиндажей ВСУ проводился на константиновском направлении в Донецкой народной республике. Боевую задачу выполняли штурмовики «Южной» группировки войск, уточнил боец.

Ранее российские военные взяли в плен двух солдат ВСУ, кричавших о детях.