На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские разведчики сообщили о пленении украинского бойца под Красным Лиманом

ТАСС: российские разведчики взяли в плен украинского бойца под Красным Лиманом
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Снайперы-разведчики из подразделения 25-й общевойсковой армии Западной группировки взяли в плен украинского разведчика на краснолиманском направлении. Об этом сообщил ТАСС один из участников операции с позывным «Кольт».

По его словам, во время патрулирования в лесистой местности разведгруппа заметила противника. Один из бойцов открыл огонь, однако украинский военный внезапно упал, поднял руки и заявил о готовности сдаться. После этого пленного передали российской пехоте.

Как рассказал «Кольт», задержанный утверждал, что недавно прибыл на фронт и не принимал участия в боевых действиях. Однако разведчики предположили, что тот давно участвует в военных операциях и, вероятно, состоит в диверсионно-разведывательной группе.

До этого военнослужащий ВСУ попал в плен, вернувшись в блиндаж, который уже был занят российскими военными. По словам российского военного, штурм блиндажей ВСУ проводился на константиновском направлении в Донецкой народной республике. Боевую задачу выполняли штурмовики «Южной» группировки войск, уточнил боец.

Ранее российские военные взяли в плен двух солдат ВСУ, кричавших о детях.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами