Российские войска вошли в населенный пункт Гришино в ДНР

МО РФ: российские штурмовики зашли в Гришино в ДНР
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские штурмовые отряды вошли в населенный пункт Гришино в Донецкой народной республике. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

По информации ведомства, из района Гришино были отражены 10 атак украинских вооруженных формирований, уничтожено до 35 украинских бойцов.

Гришино расположено в Красноармейском районе ДНР.

Накануне сообщалось, что бойцы Вооруженных сил РФ продвинулись в восточной части Красноармейска (украинское название — Покровск). Российские военнослужащие отразили девять атак подразделений трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) из района Гришино, которые пытались деблокировать окруженные формирования противника. На этом участке фронта было ликвидировано до 25 украинских военнослужащих.

22 ноября МО передавало, что расчеты операторов ударных FPV-дронов подразделения беспилотных систем российской группировки войск «Центр» ликвидировали новые и неподготовленные резервы ВСУ на Красноармейском направлении.

Ранее Пушилин рассказал об обстановке в Красноармейске.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
