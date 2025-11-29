ВСУ потеряли более 460 военнослужащих в зоне работы группировки ВС РФ «Центр»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 500 в зоне ответственности группировки российских войск «Центр», в Донецкой народной республике. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что в Красноармейске (украинское название — Покровск) российские штурмовики успешно продвигаются в восточной части города и микрорайоне Динас. Продолжается зачистка от ВСУ населенного пункта Ровное.

Бойцы Вооруженных сил России отразили девять атак подразделений трех бригад ВСУ из района населенного пункта Гришино, деблокировав тем самым окруженные формирования противника. На этом участке фронта ликвидировано до 25 украинских военнослужащих.

В населенном пункте Димитров (украинское название — Мирноград) российский штурмовики продолжили выбивать ВСУ из микрорайонов Восточный и Западный, а также из южной части города.

За сутки на Красноармейском направлении российские военные уничтожили до 290 украинских военнослужащих.

В общей сложности, как сообщают в Минобороны РФ, в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских подразделений составили свыше 460-ти военнослужащих и пикап.

