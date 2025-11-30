Пушилин: ВС РФ смогут перерезать ВСУ путь между Красным Лиманом и Славянском

Вооруженные силы РФ совершили прорыв к населенному пункту Диброва в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, на Краснолиманском направлении фиксируется достаточно активное продвижение российских войск юго-восточнее Красного Лимана. В будущем это позволит перерезать Вооруженным силам Украины (ВСУ) дорогу между Красным Лиманом и Славянском.

Пушилин добавил, что также российские военные ведут зачистку на северных окраинах Красноармейска (украинское название — Покровск).

«Штурмовые группы продвигаются в восточной части города и в микрорайоне Динас», — добавил он.

До этого пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что российские штурмовые отряды вошли в населенный пункт Гришино в Донецкой народной республике.

Накануне сообщалось, что бойцы Вооруженных сил РФ продвинулись в восточной части Красноармейска. Российские военнослужащие отразили девять атак подразделений трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) из района Гришино, которые пытались деблокировать окруженные формирования противника. На этом участке фронта было ликвидировано до 25 украинских военнослужащих.

