В Смоленской области отразили атаку БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Смоленской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Также он заявил, что пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. По словам чиновника, оперативные службы работают на месте падения обломков.

Утром 1 декабря губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что средства ПВО уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над регионом. Он уточнил, что воздушные цели были сбиты над территорией Киришского района. По словам главы региона, пострадавших и разрушений нет.

Вечером 30 ноября в Минобороны РФ заявили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за 3,5 часа уничтожили над Россией 10 украинских беспилотников самолетного типа. В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 20:00 до 23:30. Девять БПЛА нейтрализовали в Белгородской области, еще один ликвидировали над акваторией Черного моря.

