Территорию России атаковали 10 БПЛА

Силы ПВО уничтожили 10 дронов над Белгородской областью и Черным морем
MOD Russia/Global Look Press

Средства ПВО (противовоздушной обороны) за 3,5 часа уничтожили над российской территорией 10 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 20:00 до 23:30. Девять БПЛА нейтрализовали в Белгородской области, еще один ликвидировали над акваторией Черного моря.

В 21:29 ВСУ атаковали Севастополь. В городе на фоне воздушной тревоги работала система ПВО, а все службы привели в боевую готовность. Власти призвали местных жителей сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах. По предварительной информации, гражданские объекты в Севастополе не были повреждены.

Однако при атаке пострадала 15-летняя девушка. Ее ранило осколками от сбитой воздушной цели в парке Победы. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее БПЛА ударил по перевозившему нефть РФ турецкому танкеру.

