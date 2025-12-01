Над Ленинградской областью уничтожили четыре беспилотника

Глава Ленобласти Дрозденко: силы ПВО уничтожили четыре дрона над регионом

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Ленинградской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«По предварительным данным, уничтожено четыре БПЛА», — написал чиновник.

По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Также губернатор заявил, что в области отменили режим воздушной опасности.

Незадолго до этого Дрозденко сообщил, что средства ПВО сбили несколько дронов над Ленинградской областью. Он уточнил, что воздушные цели были ликвидированы над территорией Киришского района.

Вечером 30 ноября в министерстве обороны РФ заявили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за 3,5 часа уничтожили над Россией 10 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа. В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 20:00 до 23:30. Девять БПЛА нейтрализовали в Белгородской области, еще один ликвидировали над акваторией Черного моря.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.