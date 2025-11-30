Еще один БПЛА атаковал Татарстан

В Татарстане силы ПВО сбили второй беспилотник за день

Средства ПВО (противовоздушной обороны) днем перехватили над Татарстаном еще один БПЛА самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что вторая атака произошла в период с 12:00 до 16:00. В это же время еще два БПЛА уничтожили в Курской области, а в Белгородской области и Крыму нейтрализовали по одному дрону.

Первый беспилотник ликвидировали над Татарстаном утром. Налет произошел с 8:00 до 12:00. Тогда же еще пять дронов уничтожили над Краснодарским краем, а четыре — над территорией Крыма.

До этого в министерстве рассказали, что солдаты группировки войск «Запад» за прошедшие сутки ликвидировали 13 беспилотников и 17 тяжелых квадрокоптеров ВСУ. ВС РФ также уничтожили по четыре миномета и наземных робототехнических комплекса противника и 33 пункта управления беспилотниками.

Ранее юг России пережил массированную атаку БПЛА.