БПЛА самолетного типа атаковал Татарстан

Утром над Татарстаном средства ПВО (противовоздушной обороны) ликвидировали один БПЛА самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что атака произошла в период с 8:00 до 12:00. В это же время еще пять дронов уничтожили над Краснодарским краем, а четыре — над территорией Крыма.

До этого в министерстве рассказали, что солдаты группировки войск «Запад» за прошедшие сутки ликвидировали 13 беспилотников и 17 тяжелых квадрокоптеров ВСУ. Кроме того, ВС РФ уничтожили по четыре миномета и наземных робототехнических комплекса противника и 33 пункта управления беспилотниками противника. Два украинских солдата сдались в плен. За сутки потери ВСУ на различных направлениях СВО составили более 1 тыс. военнослужащих.

