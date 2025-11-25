«Надо быстренько уснуть, а то страшно». Как юг России пережил массированную атаку БПЛА

Число погибших при атаке дронов ВСУ на Ростовскую область возросло до трех

Краснодарский край и Ростовская область подверглись массированному налету украинских беспилотников, которые «несли до 60 кг взрывчатки». В результате атак погибли и пострадали люди, повреждены дома и социальные объекты. Местным жителям пришлось спасаться в ванных комнатах и коридорах вместе с питомцами. Очевидцы назвали «страшной» прошедшую ночь.

Ночью Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак ВСУ, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«Ранения получили шесть жителей края, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах <…> Самая сложная обстановка — в Новороссийске и Геленджике », — отметил он.

В Новороссийске получили повреждения семь многоквартирных и не менее семи частных домов, пострадали четыре человека. В селе Кабардинка Геленджика повреждены несколько частных домов, один человек госпитализирован.

В Туапсе фрагменты БПЛА упали на крышу многоквартирного дома, произошел пожар на площади 100 квадратных метров. Там же осколками ранило охранника соседнего учреждения. Незначительные повреждения получили некоторые дома и офисное здание в Краснодаре.

В Таганроге и Неклиновском районе Ростовской области в результате атаки БПЛА пострадали десять человек, трое погибли , сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Повреждения получили лакокрасочный цех, складское помещение, ряд социальных объектов, четыре многоквартирных жилых дома, 12 частных жилых домов, четыре автомобиля», — добавил он в Telegram-канале.

«Колыбельная воздушной тревоги»

По информации новостного портала 93.ru, некоторые жители Новороссийска не спали третью ночь подряд, укрываясь в ванных комнатах и коридорах вместе с питомцами, которые скулили из-за хлопков. Вот некоторые сообщения, которые очевидцы атаки оставили в социальных сетях:

«Опять звучит сирена. Походу, я в ванной жить буду минимум до Нового года» «Снова сидим в коридоре. Интересно, когда все это закончится?» — писал другой житель города. «Понеслось, на ночь колыбельная воздушной тревоги», — отмечал еще один.

В одном из районов Новороссийска местные жители услышали предупреждения не только об атаке БПЛА, но и о радиационной опасности, химической атаке, паводках и штормовом предупреждении.

«Это произошло из-за несанкционированного вмешательства в систему городского оповещения. Специалисты уже занимаются устранением возможного повторения такой ситуации», — объяснил мэр Андрей Кравченко.

Жители Геленджика в социальных сетях также обратили внимание на громкие звуки взрывов.

«Увидела вспышку, и через семь секунд как бахнуло! Ужас <…> Очень громко, конечно <…> Шли, и как жахнуло!» — поделились они.

В Сочи, как утверждают очевидцы, сирену было слышно не во всех районах: «Взрывы слышу, а сирена молчит. Может, оно и к лучшему». В Анапе из-за взрывов дрожали окна.

«Надо быстренько уснуть, а то страшно», — добавил местный житель.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, как ее дети пережили атаку беспилотников ВСУ на Кубань.

«Всю ночь шарашили беспилотниками мой родной Краснодарский край. Дети — пятеро — до сих пор в коридоре под лестницей вповалку спят, а бессонные кошки бродят по ним, как по коврам», — поделилась она в Telegram-канале.

Симоньян призвала жителей Кубани обратиться к ней, если будет необходимо оказать помощь после налета БПЛА.

Над Таганрогом Ростовской области произошло более 20 взрывов, очевидцы обратили внимание на задымление. По информации SHOT, в некоторых домах тряслись стекла, а в припаркованных автомобилях сработала сигнализация. Кроме того, звуки взрывов были слышны и в центре Ростова.

«В Таганроге что-то взрывается так сильно, что эхо доходит до Ростова и на Западном вибрируют окна <…> У жителей орут коты и бегают собаки!» — пишет Telegram-канал «Ростов главный».

Подписчик группы «Это Ростов! Новости» во «ВКонтакте» рассказал, как налет БПЛА пережила беременная девушка с детьми.

«Успела спуститься в подвал. Когда прилетело в дом, ждала помощи, но никому позвонить не могла! Хорошо, что их спасли, но дом сгорел полностью! Страшная была ночь», — поделилась она.

«До 60 кг взрывчатки»

Всего над регионами России ночью сбили 249 беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны РФ. По информации ведомства, над Черным морем уничтожили 116 БПЛА, над Краснодарским краем — 76, над Крымом — 23, над Ростовской областью — 16.

Кроме того, над Брянской областью перехватили семь дронов, над Курской и Азовским морем — по четыре, над Белгородской — два, над Липецкой — один.

По данным SHOT, украинские войска атаковали российские регионы беспилотниками типа FP-1 , которые «несли до 60 кг взрывчатки».

«По предварительной информации, украинские дроны несли боевую нагрузку в виде осколочно-фугасных снарядов ОФБ-60-ЯУ», — говорится в сообщении.

БПЛА запускали из Одесской, Николаевской и Полтавской областей Украины, утверждает SHOT.

На фоне налета беспилотников в аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика вводились ограничения на взлет и посадку самолетов. Сейчас авиагавани работают в штатном режиме.