«Надо быстренько уснуть, а то страшно». Как юг России пережил массированную атаку БПЛА

Ночью Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак ВСУ, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
«Ранения получили шесть жителей края, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах <…> Самая сложная обстановка — в Новороссийске и Геленджике», — отметил он.
В Новороссийске получили повреждения семь многоквартирных и не менее семи частных домов, пострадали четыре человека. В селе Кабардинка Геленджика повреждены несколько частных домов, один человек госпитализирован.
В Туапсе фрагменты БПЛА упали на крышу многоквартирного дома, произошел пожар на площади 100 квадратных метров. Там же осколками ранило охранника соседнего учреждения. Незначительные повреждения получили некоторые дома и офисное здание в Краснодаре.
В Таганроге и Неклиновском районе Ростовской области в результате атаки БПЛА пострадали десять человек, трое погибли, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Повреждения получили лакокрасочный цех, складское помещение, ряд социальных объектов, четыре многоквартирных жилых дома, 12 частных жилых домов, четыре автомобиля», — добавил он в Telegram-канале.
«Колыбельная воздушной тревоги»
По информации новостного портала 93.ru, некоторые жители Новороссийска не спали третью ночь подряд, укрываясь в ванных комнатах и коридорах вместе с питомцами, которые скулили из-за хлопков. Вот некоторые сообщения, которые очевидцы атаки оставили в социальных сетях:
«Опять звучит сирена. Походу, я в ванной жить буду минимум до Нового года» «Снова сидим в коридоре. Интересно, когда все это закончится?» — писал другой житель города. «Понеслось, на ночь колыбельная воздушной тревоги», — отмечал еще один.
В одном из районов Новороссийска местные жители услышали предупреждения не только об атаке БПЛА, но и о радиационной опасности, химической атаке, паводках и штормовом предупреждении.
«Это произошло из-за несанкционированного вмешательства в систему городского оповещения. Специалисты уже занимаются устранением возможного повторения такой ситуации», — объяснил мэр Андрей Кравченко.
Жители Геленджика в социальных сетях также обратили внимание на громкие звуки взрывов.
«Увидела вспышку, и через семь секунд как бахнуло! Ужас <…> Очень громко, конечно <…> Шли, и как жахнуло!» — поделились они.
В Сочи, как утверждают очевидцы, сирену было слышно не во всех районах: «Взрывы слышу, а сирена молчит. Может, оно и к лучшему». В Анапе из-за взрывов дрожали окна.
«Надо быстренько уснуть, а то страшно», — добавил местный житель.
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, как ее дети пережили атаку беспилотников ВСУ на Кубань.
«Всю ночь шарашили беспилотниками мой родной Краснодарский край. Дети — пятеро — до сих пор в коридоре под лестницей вповалку спят, а бессонные кошки бродят по ним, как по коврам», — поделилась она в Telegram-канале.
Симоньян призвала жителей Кубани обратиться к ней, если будет необходимо оказать помощь после налета БПЛА.
Над Таганрогом Ростовской области произошло более 20 взрывов, очевидцы обратили внимание на задымление. По информации SHOT, в некоторых домах тряслись стекла, а в припаркованных автомобилях сработала сигнализация. Кроме того, звуки взрывов были слышны и в центре Ростова.
«В Таганроге что-то взрывается так сильно, что эхо доходит до Ростова и на Западном вибрируют окна <…> У жителей орут коты и бегают собаки!» — пишет Telegram-канал «Ростов главный».
Подписчик группы «Это Ростов! Новости» во «ВКонтакте» рассказал, как налет БПЛА пережила беременная девушка с детьми.
«Успела спуститься в подвал. Когда прилетело в дом, ждала помощи, но никому позвонить не могла! Хорошо, что их спасли, но дом сгорел полностью! Страшная была ночь», — поделилась она.
«До 60 кг взрывчатки»
Всего над регионами России ночью сбили 249 беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны РФ. По информации ведомства, над Черным морем уничтожили 116 БПЛА, над Краснодарским краем — 76, над Крымом — 23, над Ростовской областью — 16.
Кроме того, над Брянской областью перехватили семь дронов, над Курской и Азовским морем — по четыре, над Белгородской — два, над Липецкой — один.
По данным SHOT, украинские войска атаковали российские регионы беспилотниками типа FP-1, которые «несли до 60 кг взрывчатки».
«По предварительной информации, украинские дроны несли боевую нагрузку в виде осколочно-фугасных снарядов ОФБ-60-ЯУ», — говорится в сообщении.
БПЛА запускали из Одесской, Николаевской и Полтавской областей Украины, утверждает SHOT.
На фоне налета беспилотников в аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика вводились ограничения на взлет и посадку самолетов. Сейчас авиагавани работают в штатном режиме.