В Минобороны назвали число сбитых группировкой «Запад» беспилотников ВСУ

Бойцы группировки «Запад» за сутки уничтожили 13 дронов и 17 квадрокоптеров ВСУ
Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцы группировки войск «Запад» за прошедшие сутки ликвидировали 13 беспилотников и 17 тяжелых квадрокоптеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на видеокадры, предоставленные Министерством обороны РФ.

«Расчетами противовоздушной обороны группировки сбиты в воздухе 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 17 тяжелых квадрокоптеров», — говорит в видеоролике начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

По его словам, за российские военнослужащие за минувшие сутки также уничтожили по четыре миномета и наземных робототехнических комплекса противника. Кроме того, уничтожены 33 пункта управления беспилотниками противника, два украинских бойца сдались в плен.

29 ноября в оборонном ведомстве сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 158 украинских беспилотников в зоне спецоперации и над регионами России.

По данным министерства, российские военнослужащие также поразили военный аэродром, места хранения и запуска беспилотников дальнего действия, пункты временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников.

Ранее ВС России начали сжигать антидроновые сетки ВСУ специальными беспилотниками.

