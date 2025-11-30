На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минобороны сообщило о перехвате дронов ВСУ в трех регионах России за четыре часа

Средства ПВО сбили 10 украинских дронов над Кубанью, Крымом и Татарстаном
Julia Demaree Nikhinson/AP

Утром 30 ноября дежурные расчеты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили десять украинских беспилотников в трех регионах страны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

По информации ведомства, с 8:00 до 12:00 мск были сбиты пять дронов над Краснодарским краем, еще четыре — над территорией Крыма. Один беспилотник, как уточнили в пресс-службе, был уничтожен над Татарстаном.

В Минобороны сообщали, что российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника над регионами страны.

Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что в Ростовской области под ударом украинских беспилотников оказались Гуково, Новошахтинск, а также Чертковский и Мясниковский районы. По сведениям региональных властей, в Гуково повреждения получила котельная, обеспечивавшая теплом 128 многоэтажных домов, две больницы, четыре школы и шесть детских садов.

Ранее многоквартирный дом получил повреждения при атаке БПЛА в Славянске-на-Кубани.

