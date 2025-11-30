На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МАГАТЭ считает заявления Трампа об испытаниях ядерного оружия ответом другим лидерам

Гросси: заявление Трампа об испытаниях ядерного оружия – ответ другим лидерам
Reuters

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что считает высказывания президента США Дональда Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия ответом на заявления других политических лидеров. Его слова передает газета la Repubblica.

«Я рассматриваю это как политическое заявление в ответ на заявления других лидеров. А потом посмотрим, какие конкретные действия последуют за этими словами... Необходима президентская дипломатия. Трамп и (президент России Владимир) Путин на встрече на Аляске обсуждали возможное возобновление переговоров по ядерной проблеме», – подчеркнул Гросси.

По словам главы МАГАТЭ, международная разрядка является результатом дипломатии. Гросси также заявил, что, несмотря на критику, сохраняет открытым канал диалога с президентом Путиным. При обсуждении своей кандидатуры на должность генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) он отметил, что у него налажены хорошие отношения со всеми государствами-членами Совета Безопасности. Он надеется, что ни одна из этих стран не выступит против его кандидатуры и не наложит вето.

19 ноября Гросси отказался комментировать заявление Трампа о ядерных испытаниях США. Он сказал, что не комментирует заявления политических лидеров об их военной деятельности.

Ранее в Кремле оценили выдвижение Гросси на пост генсека ООН.

