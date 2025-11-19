Гросси отказался комментировать заявление Трампа о ядерных испытаниях США

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не комментирует заявления глав государств о ядерных испытаниях, сообщил глава организации Рафаэль Гросси на пресс-конференции по итогам сессии Совета управляющих МАГАТЭ. Его слова передает ТАСС.

«Прежде всего, мы не комментируем заявления политических лидеров об их военной деятельности, не даем оценку, хорошо это или плохо. Это национальные решения. Мы можем сказать, что наша миссия — ядерное нераспространение. Что касается ядерных испытаний, есть иные международные организации, которые занимаются этим вопросом», — подчеркнул глава МАГАТЭ.

В ответ на просьбу журналиста прокомментировать заявления президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях Гросси заверил, что организация будет наблюдать за развитием ситуации. Он уточнил, что МАГАТЭ обнаружит, когда появятся «какие-то элементы» в этом вопросе, которые относятся к компетенции организации.

В конце октября Трамп заявил, что поручил министерству обороны начать испытания ядерного оружия. Он отметил, что для США такая практика допустима, учитывая, что другие государства уже реализуют подобные программы. Это произошло на фоне сообщений президента РФ Владимира Путина о тестировании ракеты «Буревестник».

