В Сумской области начались перебои со светом и водой

В Сумской области после атаки на энергообъекты начались перебои со светом

В Сумской области на северо-востоке Украины начались перебои с подачей воды и света после атаки на энергообъекты. Об этом сообщил в Telegram-канале глава местной военной администрации Олег Григоров.

Он утверждает, что удары якобы пришлись по гражданской инфраструктуре. В ликвидации последствий задействованы все службы, а энергетики уже восстанавливают электроснабжение.

В ночь на 19 ноября в Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. После ударов по объектам энергетики западная часть украинской столицы была обесточена. В Голосеевском и Соломенском районах города в результате падения обломков при ударах ракет и беспилотников на нежилые помещения и открытые территории произошли пожары. А в системе водоснабжения на правом берегу Киева понизилось давление.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее ВСУ атаковали терминал КТК в Новороссийске.