Взрывы произошли в Киеве на фоне воздушной тревоги

Взрывы произошли в Киеве, пока там действовала воздушная тревога. Об этом сообщает украинское агентство «Укринформ».

«В Киеве раздаются взрывы», — говорится в сообщении.

В настоящее время по все территории Украины объявлена воздушная тревога.

Телеканал «Общественное» сообщил, что очевидцы сообщили о десятках взрывах в Киеве в результате налетов российских беспилотников «Герань». Удар пришелся по ТЭЦ-5/6. После этого в украинской столице начались экстренные отключения электричества.

Блогер Анатолий Шарий сообщил в своем Telegram-канале, что в Киеве начались экстренные отключения света после серии взрывов.

По информации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», удары по энергетическим объектам на Украине наносятся российскими беспилотными летательными аппаратами «Герань», «Калибр» и «Искандер».

Ранее ВС России начали сжигать антидроновые сетки ВСУ специальными беспилотниками.