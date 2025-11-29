Мэр Киева сообщил о проблемах в системе водоснабжения

Давление упало в системе водоснабжения на правом берегу Киева. Об этом в Telegram сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«В жилых домах правого берега столицы понижено давление воды в системах водоснабжения», — написал он.

Утром Кличко сообщал, что в Голосеевском, Соломенском и Дарницком районах возникли возгорания «в результате падения обломков на нежилые помещения и открытые территории», в некоторых районах города возникли перебои со светом. По его информации, без электроэнергии осталась западная часть столицы.

Телеканал «Общественное» писал о взрывах в Киеве в результате налетов российских беспилотников «Герань». Удар пришелся по ТЭЦ-5/6.

Как заявлял член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк, состояние украинских водоканалов критическое. На фоне коррупционного скандала в энергетике, подчеркнул депутат, украинцы могут остаться без воды зимой, при этом власти не принимают никаких решений на этот счет и не хотят брать на себя ответственность за сохранение водоканалов.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский признал, что предстоящая зима будет для Украины «очень тяжелой».