На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мэр Киева сообщил о проблемах в системе водоснабжения

Кличко: в Киеве упало давление в системе водоснабжения
true
true
true
close
Christian Liewig/ABACAPRESS.COM/Reuters

Давление упало в системе водоснабжения на правом берегу Киева. Об этом в Telegram сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«В жилых домах правого берега столицы понижено давление воды в системах водоснабжения», — написал он.

Утром Кличко сообщал, что в Голосеевском, Соломенском и Дарницком районах возникли возгорания «в результате падения обломков на нежилые помещения и открытые территории», в некоторых районах города возникли перебои со светом. По его информации, без электроэнергии осталась западная часть столицы.

Телеканал «Общественное» писал о взрывах в Киеве в результате налетов российских беспилотников «Герань». Удар пришелся по ТЭЦ-5/6.

Как заявлял член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк, состояние украинских водоканалов критическое. На фоне коррупционного скандала в энергетике, подчеркнул депутат, украинцы могут остаться без воды зимой, при этом власти не принимают никаких решений на этот счет и не хотят брать на себя ответственность за сохранение водоканалов.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский признал, что предстоящая зима будет для Украины «очень тяжелой».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами