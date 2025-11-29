Часть Киева осталась без света после ударов по городу

Объекты энергетики Киева и области и подверглись ударам

Объекты энергетики Киева и Киевской области и подверглись ударам ракет и беспилотников. Об сообщает «Страна.ua».

Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале, что западная часть города осталась без света.

В Голосеевском и Соломенском районах Киева в результате падения обломков на нежилые помещения и открытые территории произошли пожары.

Телеканал «Общественное» сообщил о десятках взрывах в Киеве в результате налетов российских беспилотников «Герань». Удар пришелся по ТЭЦ-5/6. После этого в украинской столице начались экстренные отключения электричества.

Блогер Анатолий Шарий написал в своем Telegram-канале, что в Киеве начались экстренные отключения света после серии взрывов.

По информации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», удары по энергетическим объектам на Украине наносятся российскими беспилотными летательными аппаратами «Герань», «Калибр» и «Искандер».

Ранее ВС России начали сжигать антидроновые сетки ВСУ специальными беспилотниками.