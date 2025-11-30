На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне СВО за сутки

Сергей Бобылев/РИА Новости

За сутки потери украинских войск за прошедшие сутки на различных направлениях СВО составили около 1 030 военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что войска «Севера» нанесли удары по подразделениям нескольких механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ в Сумской области. На харьковском направлении, по информации Минобороны, поражения получили формирования четырех украинских бригад, их потери оцениваются более чем в 110 человек.

Группировка «Запад», как указано в сводке, продвинулась вперед и атаковала технику и живую силу украинских бригад под Купянском. Потери Украины здесь составили до 220 человек. По данным Минобороны, на южном направлении российские подразделения заняли более выгодные позиции и нанесли ущерб нескольким украинским бригадам под Славянском и Северском.

Также войска группировки «Центр» продвинулись по переднему краю, продолжили зачистку населенных пунктов в Донецкой Народной Республике и отразили десять атак украинских сил под Гришино. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки, по информации ведомства, превысили 450 человек.

На запорожском направлении войска «Востока» продвинулись в глубину украинской обороны и нанесли потери до 160 военнослужащих. Группировка «Днепр» атаковала украинские позиции в Запорожской и Херсонской областях, где уничтожено до 40 бойцов ВСУ.

Кроме того, сообщается, что российская авиация, артиллерия и беспилотники нанесли удары по объектам ВПК Украины, складам топлива и районам размещения украинских формирований. Средства ПВО, по данным ведомства, сбили реактивный снаряд РСЗО HIMARS и 230 украинских беспилотников.

Ранее украинский пленный рассказал о бегстве с позиций военных ВСУ.

