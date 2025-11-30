На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Многоквартирный дом получил повреждения при атаке БПЛА в Славянске-на-Кубани

В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА разбили окна в 7 квартирах жилой многоэтажки
Shutterstock

В Славянске-на-Кубани в результате атаки украинских беспилотников повреждения получил многоквартирный жилой дом. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

В оперштабе уточнили, что фрагменты дрона разбили окна в семи квартирах жилого здания. Также от падения обломков БПЛА серьезно пострадал частный дом в садоводческом товариществе. Обошлось без возгорания, пострадавших в результате случившегося, к счастью, нет.

По данным оперштаба, в ходе атаки дронов Вооруженных сил Украины была повреждена газовая труба на территории Славянского НПЗ. Обошлось без пожара.

На всех объектах работают оперативные службы, которые продолжают оценивать последствия атаки.

До этого украинские войска атаковали Славянск-на-Кубани 28 ноября. В результате прилета вражеских дронов оказались повреждены 28 домов. Глава Славянского района Роман Синяговский сообщил, что специалисты начали готовить сметы на ремонт домовладений, пострадавших от атак БПЛА. Жителям этих домов будет оказана помощь в кратчайшие сроки, пообещал он.

Кроме того, в Славянске-на-Кубани после падения обломков беспилотника пострадала женщина.

Ранее в России назвали цель атаки украинских дронов на регионы страны.

Атаки БПЛА на Россию
