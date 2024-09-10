Военный эксперт назвал цель атаки украинских дронов на регионы РФ

Киев стремится увеличить производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), чтобы компенсировать нехватку дальнобойного вооружения. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, комментируя массированную атаку дронов на российские регионы в ночь на 10 сентября.

«Украинское руководство демонстрирует, что у них якобы есть средства для нанесения ущерба России. Они пытаются компенсировать проблемы с тем, что российские войска регулярно «выносят» энергетику и военные объекты по всей территории Украины. Однако существует ключевое различие: мы бьем достаточно точно и не по гражданским объектам, как это делает противник», — подчеркнул Рожин.

На этом фоне, по его мнению, России важно укреплять узлы ПВО крупных городов и промышленных центров, а также наращивать атаки на украинские цеха сборки БПЛА.

Утром 10 сентября Минобороны РФ сообщило, что ночью системы противовоздушной обороны сбили 144 украинских дрона над регионами РФ. Атаке БПЛА подверглись Брянская, Московская, Тульская, Курская, Калужская, Орловская и Липецкая области.

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