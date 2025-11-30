На территории Славянского НПЗ повредили газовую трубу

Оперштаб Кубани: дроны повредили газовую трубу и дома в Славянске-на-Кубани

На территории Славянского НПЗ была повреждена газовая труба после атаки беспилотников. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

По данным оперштаба, в Славянске-на-Кубани удар дронов привел к повреждению частного дома в садоводческом товариществе — строение пострадало из-за падения фрагментов БПЛА. В многоквартирном доме обломки разбили окна в семи квартирах.

Отмечается, что на территории нефтеперерабатывающего завода также пострадала газовая труба, при этом возгорания не возникло.

Власти уточнили, что пострадавших нет. На всех объектах работают оперативные службы, которые продолжают оценивать последствия атаки.

В Минобороны сообщали, что российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника над регионами страны.

Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что в Ростовской области под ударом украинских беспилотников оказались Гуково, Новошахтинск, а также Чертковский и Мясниковский районы. По сведениям региональных властей, в Гуково повреждения получила котельная, обеспечивавшая теплом 128 многоэтажных домов, две больницы, четыре школы и шесть детских садов.

Ранее в Брянской области дроны атаковали автомобиль, в результате чего пострадали двое.