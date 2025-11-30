В восьмом регионе Украины объявлена воздушная тревога

В Киевской области объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные сервиса министерства цифровой трансформации республики.

До этого такой режим уже начал действовать в семи регионах — Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и частично в Полтавской области.

Прошлой ночью в Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. После ударов по объектам энергетики западная часть украинской столицы была обесточена. В Голосеевском и Соломенском районах города в результате падения обломков при ударах ракет и беспилотников на нежилые помещения и открытые территории произошли пожары. А в системе водоснабжения на правом берегу Киева понизилось давление.

Воздушная тревога — сигнал оповещения населения об угрозе атаки с воздуха. Он включается при риске авиаудара или запуска ракет в направлении населенного пункта или области. Сирена звучит непрерывно в течение минуты нарастающим и стихающим сигналом. После перерыва до 30 секунд сигнал повторяется не менее трех раз.

Ранее ВСУ атаковали терминал КТК в Новороссийске.