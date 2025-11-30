На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В восьмом регионе Украины объявлена воздушная тревога

В Киевской области Украины действует воздушная тревога
true
true
true
close
Depositphotos

В Киевской области объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные сервиса министерства цифровой трансформации республики.

До этого такой режим уже начал действовать в семи регионах — Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и частично в Полтавской области.

Прошлой ночью в Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. После ударов по объектам энергетики западная часть украинской столицы была обесточена. В Голосеевском и Соломенском районах города в результате падения обломков при ударах ракет и беспилотников на нежилые помещения и открытые территории произошли пожары. А в системе водоснабжения на правом берегу Киева понизилось давление.

Воздушная тревога — сигнал оповещения населения об угрозе атаки с воздуха. Он включается при риске авиаудара или запуска ракет в направлении населенного пункта или области. Сирена звучит непрерывно в течение минуты нарастающим и стихающим сигналом. После перерыва до 30 секунд сигнал повторяется не менее трех раз.

Ранее ВСУ атаковали терминал КТК в Новороссийске.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами