Атакованный танкер Virat буксируют к берегам Турции

Танкер Virat после двух атак буксируют к берегам Турции

Дважды атакованный в Черном море танкер Virat буксируют к турецкому побережью, его прибытие ожидается 1 декабря. Об этом сообщило управление мореходства Турции, передает РИА Новости.

Согласно пресс-релизу ведомства, танкер получил небольшие повреждения по правому борту над ватерлинией. Операция по буксировке началась в субботу в 17:45 по московскому времени.

На борту судна остаются 20 членов экипажа, которые ранее отказались его покидать. В субботу танкер подвергся новой атаке с использованием безэкипажных морских катеров.

28 ноября Минтранс Турции сообщал о пожарах на танкерах. По его данным, речь идет о суднах Kairos и Virat под флагом Гамбии.

Virat получило удар примерно в 35 морских милях от побережья Турции. На борту находились 20 членов экипажа, все в удовлетворительном состоянии. Танкер Kairos, шедший из Египта, возможно, подорвался на морской мине. Все 25 членов экипажа благополучно эвакуированы, россиян среди них нет.

Капитан Virat сообщал об атаке беспилотников на судно.

Ранее атака на танкеры в Черном море попала на видео.