В КТК сообщили о повреждении причала в результате атаки ВСУ

КТК: безэкипажные катера атаковали один из причалов под Новороссийском
true
true
true
close
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

В Новороссийске Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали один из причалов Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК). Об этом сообщает компания в своем Telegram-канале.

Атака произошла в 04:06 по московскому времени.

«В результате целенаправленной террористической атаки безэкипажными катерами в акватории Морского терминала КТК получило значительные повреждения выносное причальное устройство КТК ВПУ-2», — говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что никто из персонала не пострадал. Погрузочные операции были продолжены, танкеры были выведены за пределы акватории КТК. В компании подчеркнули, что утечек нефти в Черное море не произошло.

В КТК отметили, что дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 невозможна, и отгрузки на терминале будут возобновлены только после устранения угроз со стороны беспилотных и безэкипажных катеров. Компания подчеркнула, что атака на инфраструктуру стала уже третьим актом агрессии против ее гражданских объектов, находящихся под защитой международного права.

До этого пострадали нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» и административный офис КТК в Новороссийске.

25 ноября в Минэнерго Казахстана уточнили, что получил повреждения административный корпус морского терминала. Там осуществляется контроль за работой всей трубопроводной системы Тенгиз — Новороссийск в России и Казахстане. Он был поврежден элементами боевой части БПЛА. При этом грузовые операции у выносных причальных устройств приостанавливались.

Ранее Песков рассказал, обсуждали ли Путин и Токаев ситуацию с КТК.

