Подпольщик сообщил об ударах по Сумской области

Лебедев: базы корректировки и взлетные площадки БПЛА уничтожены в Сумах
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Базы корректировки и взлетные площадки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены в Сумской области республики. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

Кроме того, по словам подпольщика, ликвидированы склады материально-технического обеспечения БПЛА.

До этого Минэнерго Украины сообщило, что энергообъект в Сумской области стал целью ВС России.

Также российские силовые структуры сообщили, что командование ВСУ постепенно меняет приоритеты и перебрасывает подразделения 4-го пограничного отряда с Волчанского направления в Сумскую область.

Военный эксперт Юрий Кнутов отмечал, что Вооруженные силы России могут взять под контроль Волчанск до конца 2025 года. По его словам, осталось взять под контроль юго-восточную часть города, однако «есть некоторые сложности».

Ранее СМИ сообщили о массированных ударах по Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
