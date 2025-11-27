В России раскрыли, когда Волчанск полностью перейдет под контроль ВС РФ

Вооруженные силы России могут взять под контроль Волчанск до конца 2025 года. Об этом NEWS.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, осталось взять под контроль юго-восточную часть города, однако «есть некоторые сложности». Речь идет о переброшенных резервах и наличии лесных посадок, которые усложняют передвижение войск.

«Но, в принципе, основная часть города, 85–90%, уже находится под контролем ВС РФ, поэтому многое будет зависеть от того, какая будет погода. Если мы пресечем основные моменты, связанные с пополнением резервов ВСУ, доставкой боеприпасов, медикаментов и продовольствия, то, я думаю, до Нового года город должен быть освобожден», — сказал Кнутов.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ почти потеряли Волчанск Харьковской области, под контроль российских войск перешло 90% территорий, оставшиеся 10% города остаются серой зоной. Марочко отметил, что в настоящий момент военнослужащие ВС России зачищают город, уничтожая украинские войска в его окрестностях.

Ранее в МИД России оценили масштабы дезертирства в рядах ВСУ.