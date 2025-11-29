Командование ВСУ постепенно меняет приоритеты и перебрасывает подразделения 4-го пограничного отряда с Волчанского направления в Сумскую область. Об этом российские силовые структуры сообщили РИА Новости.

Источник агентства уточнил, что этот шаг является частью перестановки сил украинской стороны в указанном регионе.

Военный эксперт Юрий Кнутов сообщал, что Вооруженные силы России могут взять под контроль Волчанск до конца 2025 года. По его словам, осталось взять под контроль юго-восточную часть города, однако «есть некоторые сложности». Речь идет о переброшенных резервах и наличии лесных посадок, которые усложняют передвижение войск.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ почти потеряли Волчанск Харьковской области, под контроль российских войск перешло 90% территорий, оставшиеся 10% города остаются серой зоной. Марочко отметил, что в настоящий момент военнослужащие ВС России зачищают город, уничтожая украинские войска в его окрестностях.

