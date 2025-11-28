На Украине сообщили об обстреле объекта энергетики в Сумской области

Украинский энергообъект в Сумской области стал целью ВС России. Об этом сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на данные Минэнерго страны.

Информации о пострадавших издание не привело. Неизвестно, о каком конкретно объекте идет речь, также как и об уровне повреждений.

28 ноября в российском военном ведомстве сообщили, что за минувшую неделю были нанесены шесть групповых ударов по военно-промышленным объектам Украины, в том числе по объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры.

В минувший вторник российские войска также ударили по пунктам временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников в 151-м районе в зоне проведения спецоперации. В Минобороны РФ сообщили, что данные действия стали ответом на атаки Украины по российским объектам.

За день до этого российские войска нанесли массированные удары реактивной системой залпового огня «Град» по Купянску-Узловому в Харьковской области, где расположились около 6500 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее МО РФ сообщило об ударах дальнобойным оружием по целях в 148 районах.