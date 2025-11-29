На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили о массированных ударах по Украине

Украина подверглась массированному удару дальнобойными беспилотниками и ракетами
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Украина подверглась массированному налету со стороны российских войск. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

Отмечается, что комбинированный удар дальнобойными беспилотниками, крылатыми и баллистическими ракетами наносятся по военным и инфраструктурным объектам Украины. В общей сложности ожидается до 600 прилетов.

По данным канала, Киев подвергся атаке. Очевидцы сообщили о десятках взрывах в городе в результате налетов дронов «Герань». Удар пришелся по ТЭЦ-5/6. После этого в украинской столице начались экстренные отключения электричества.

Кроме того, Telegram-канал «Повернутые на войне» пишет, что под российскими ударами оказались города Фастов и Бровары в Киевской области, а также Днепропетровская, Черниговская, Винницкая и Черкасская области.

Налет продолжается, сейчас на Украине ожидают появления крылатых ракет Х-101, говорится в сообщении.

До этого Минэнерго Украины сообщило, что энергообъект в Сумской области стал целью ВС России.

28 ноября координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по аэродрому в Одессе, где находились иностранные специалисты.

Ранее ВС России начали сжигать антидроновые сетки ВСУ специальными беспилотниками.

СВО: последние новости
